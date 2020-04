Passagiers ferry springen overboord nadat ze ontdekken dat crewleden corona hebben

Blinde paniek op een ferry richting Maumere in Indonesië wanneer passagiers ontdekken dat er dragers van het coronavirus aan boord zijn. De ferry was klaar om aan te leggen en de lokale autoriteiten stonden te wachten om controles op het virus uit te voeren. Maar in de massahysterie die ontstond, besloten sommigen het ruime sop te kiezen in plaats van aan te meren.

De haast angstaanjagende beelden tonen hoe verschillende passagiers besluiten om overboord te springen nadat het nieuws over het coronavirus aan boord bekendraakte. De passagiers zwommen vervolgens naar de kust. De extreme reddingsactie van sommigen lokte opmerkelijk veel kijkers. Na het debacle met de zwemmers onderzochten de autoriteiten of het schip effectief mocht aanmeren. Verschillende medische medewerkers namen testen af aan boord, waarna het schip dan toch eindelijk mocht aanleggen in het dok. Verschillende passagiers werden in quarantaine geplaatst.

Protest

De ferry vervoerde zo’n 255 passagiers, voornamelijk arbeiders die in buurland Maleisië tewerkgesteld waren, maar terug naar huis moesten keren omdat Maleisië een lockdown uitriep. Verschillende bewoners van de stad Maumere protesteerden tegen de terugkomst van het schip, uit angst voor de verdere verspreiding van het virus.

De Zuidoost-Aziatische archipel kent intussen 2.956 gevallen van het coronavirus. De meeste Covid-19-patiënten zijn te vinden in de hoofdstad Jakarta, maar ook andere provincies krijgen nu te maken met virus. Er wordt gevreesd dat het virus vooral veel schade kan toebrengen aan de minder ontwikkelde gebieden in het land, zoals het eiland Flores waar er weinig tot geen gezondheidszorginstellingen te vinden zijn.