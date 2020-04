Barack Obama heeft goeie raad als het over corona gaat: “Spreek de waarheid”

Voormalig president van de VS Barack Obama heeft zich donderdag tijdens een bijeenkomst met burgemeesters uitgesproken over de coronacrisis. Zijn belangrijkste advies: “Spreek de waarheid.”

“De grootste fout die we in deze situaties kunnen maken, is verkeerde informatie geven”, zei Obama tijdens een virtuele bijeenkomst. “Vooral wanneer we mensen verplichten offers te brengen en acties te ondernemen die afwijken van hun natuurlijke gedrag.”

Obama sprak burgemeesters en andere functionarissen van wel 300 steden toe. Hij deed dat net op een moment dat de pandemie in zijn land erg wild om zich heen grijpt. “Spreek de waarheid. Zeg het met mededogen en met empathie voor wat mensen nu moeten doormaken.” Huidig president Donald Trump – die al betrapt werd op enkele onwaarheden rond het coronavirus – werd niet expliciet genoemd.

Obama vroeg de burgemeesters om speciale aandacht te hebben voor de kwetsbaren in hun gemeenschappen. Hij stelde ook voor om betrouwbare teams van experts samen te stellen. “Hoe slimmer de mensen rond je en hoe minder je je schaamt om vragen te stellen, hoe beter je antwoord tegen dit virus zal zijn”, zei hij.