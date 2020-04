Engelse trainersvakbond: “Voetbal pas hervatten als alle spelers getest zijn”

Het voetbalseizoen in Engeland zou enkel mogen hervat worden wanneer alle spelers getest zijn op het coronavirus. Dat heeft de algemeen directeur van de League Managers’ Association (LMA) Richard Bevan vrijdag verklaard aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens Bevan moeten tests wel eerst beschikbaar gemaakt worden voor personeel van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS en patiënten. “Zodra dat gebeurd is, laten we het dan in elk geval aanwenden in de sport.”

“Voor eind april zullen we niet meer nauwkeurige voorspellingen zien over wanneer we opnieuw het veld kunnen betreden”, aldus Bevan. “In Duitsland discussiëren ze over een herneming in mei. Dat is waarschijnlijk een direct gevolg van het helder denken van hun regering, want zij doen 50.000 tests per dag. In dit land doen we er 10.000 per dag, al wil de regering er 100.000 per dag doen tegen het einde van de maand. Onze managers willen niet opnieuw op het veld staan als de spelers niet getest zijn.”

Bevan uit verder kritiek op de English Football League (EFL), die deze week een brief schreef naar de clubs dat de EFL “hoopvol” is dat het seizoen in de zomermaanden wordt afgerond. 56 dagen zouden daarvoor volstaan. De EFL heeft de LMA-leden echter niet geraadpleegd, aldus Bevan. Hij vindt het voorgestelde programma “ongelooflijk overladen”. “Je zal daarbij de steun van de trainers en de managers nodig hebben. Dit doe je niet zonder met hen te praten”, besluit Bevan.