Turkmenistan wil vanaf komend weekend weer voetballen (mét fans)

De voetbalcompetitie in Turkmenistan wordt zondag 19 april hervat. Volgens lokale media zijn fans ook welkom bij alle duels in de hoogste profklasse. De competitie van Turkmenistan ligt sinds 20 maart stil wegens de coronapandemie.

Officieel is er in Turkmenistan nog geen enkele besmetting vastgesteld, dat in schril contrast met het zwaar getroffen buurland Iran. Het autoritaire regime in het Centaal-Aziatische land heeft dan ook de gewoonte om elk probleem gewoon dood te zijgen. Zo zou er ook nog geen enkele Turkmeen HIV of Aids hebben en in de jaren 2000 werd een uitbraak van de pest in het land vakkundig voor de buitenwereld verborgen gehouden. Anderzijds nam Turkmenistan wel heel snel maatregelen tegen het virus. De buitengrenzen zijn al meer dan een mand gesloten.

De pandemie heeft het voetbal bijna overal stilgelegd. Alleen in Wit-Rusland, Tadzjikistan, Nicaragua en Burundi rolt de bal nog.