De Britse mode-ontwerpster Clare Waight Keller verlaat het Franse modehuis Givenchy. Ze was de eerste vrouwelijke artistiek directeur van Givenchy en ontwierp de trouwjurk van Meghan Markle.

Waight Keller (49) zegt in de mededeling van Givenchy niet waar haar professionele toekomst ligt. Ze was bij het Franse merk aan de slag sinds 2017, na passages bij onder meer Gucci, Ralph Lauren en Calvin Klein. Over haar opvolging bij Givenchy zal het modehuis later pas communiceren.