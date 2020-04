“Kevin De Bruyne was een laatste bastion van gewoonheid, maar ook hij draagt een zuurstofabsorberend condoom om het bovenlijf”

Laat ik eerlijk zijn. Ik schrijf nu al enkele jaren over uw competitie, ik doe echt mijn best, ik heb mij het speelschema al meerdere malen laten uitleggen en ik heb reglementen gelezen. Maar de waarheid is: ik begrijp er helemaal niets van. Echt helemaal niets. Om dat te bewijzen, schrijf ik hier nu zo eerlijk mogelijk op wat ik tot nu toe van uw competitie heb begrepen.