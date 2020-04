Waarom we de mondmaskers niet zelf maken: “Welk bedrijf is bereid om dat risico te nemen?”

“Vlaanderen heeft een wereldreputatie op vlak van textiel en weefgetouwen en een grote expertise voor maskers in Aalst. Waarom moeten wij naar China?”, tweette gewezen reclamemaker Guillaume Van der Stighelen. Die verwijzing naar carnaval Aalst mag dan al een kwinkslag zijn, met bedrijven als Picanol, Sioen en vele andere klopt dat van die wereldreputatie wel degelijk. Dus ja, eigenlijk: waarom geen ‘made in Belgium’?

“Makkelijker gezegd dan gedaan”, zegt Fa Quix, topman van textielfederatie Fedustria. “We hebben gewoon geen productie van medische mondmaskers op industriële schaal bij ons, en ik denk zelfs dat die er nooit is geweest. We missen dus de knowhow en de expertise. En we spreken hier wel van honderdduizenden, zelfs miljoenen stuks. Daarvoor heb je industriële productielijnen nodig met machines van meerdere miljoenen euro’s. Welk bedrijf is in de huidige context bereid om dat risico te nemen? En gesteld dat je zo’n machine en de benodigde grondstoffen op de kop kunt tikken, dan nog duurt het minstens een half jaar alvorens die operationeel zijn en de mondmaskers ook getest en gehomologeerd zijn. Want de kwaliteit moet wel optimaal zijn, om de mensen die ze dragen geen vals gevoel van veiligheid te geven.”

Intussen klinkt in de politieke wereld de roep om zelf mondmaskers te produceren almaar luider. Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) lopen er zelfs onderhandelingen over de aankoop van zo’n machine. Daarnaast maakt de Waalse regering zich sterk vanaf einde mei of begin juni samen met een familiebedrijf uit Fleurus te starten met een eigen productie van mondmaskers a rato van 2,5 miljoen per maand. De machines zijn besteld in Duitsland, klinkt het.