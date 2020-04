75-jarige Oegandese president lanceert ... een workoutvideo

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft een video op de wereld losgelaten om mensen aan te sporen om ook binnen te blijven bewegen. Dat doet hij nadat hij eerder deze week alle sportieve activiteiten buitenshuis heeft verboden om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De volledige video, die iets meer dan twee minuten duurt, toont de president in een nonchalant trainingspak, blootsvoets op het rode tapijt. “Wanneer je buiten kan om te sporten, is dat ideaal. Maar wanneer het moet, kan je ook binnen blijven”, aldus de kranige president. Na dertig push-ups komt de grijsaard puffend terug boven. Volgens hem is de video ideaal om te tonen dat je ook met “weinig ruimte zoals in dit kantoor” ook kan sporten. Dat de grote meerderheid van zijn bevolking, zo’n 71% volgens het Oegandees Bureau voor Statistiek, in een eenkamerwoning woont met verschillende andere mensen, lijkt de president niet te dagen. Oeganda neemt ook andere maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. De regering begon zaterdag met de verdeling van voedselpakketten om diegene die geplaagd worden door de lockdownmaatregelen te helpen. Er geldt een avondklok en alle vervoer is verboden, ook dat van medische voertuigen. Het land telt tot nu toe slechts 53 gevallen van het virus.

Museveni gaat volgend jaar als president voor een zesde termijn, maar wordt dit keer uitgedaagd door Oegandese popster Robert Kyagulanyi Ssentamu, die beter bekend staat als Bobi Wine. Hij lanceerde eerder al een muziekvideo waarin hij alle Oegandezen inlicht over het coronavirus op een reggae-beat.