“Waarom mag ik niet meer bij opa en oma?” Marc Van Ranst legt het coronavirus uit in kinderboek

“Mama, waarom mag ik oma en opa niet meer zien?” Wie kinderen heeft, heeft de vraag ongetwijfeld al gekregen nu het coronavirus ons land in zijn greep heeft. Voor wie niet weet wat te zeggen, kan de geüpdatete versie van het kinderboek ‘Monsterlijke microben’ soelaas bieden. Daarin legt viroloog Marc Van Ranst het nog eens duidelijk uit.

Het boek is vanaf nu te verkrijgen. Foto: Lannoo

“Kinderen worden meestal niet heel erg ziek. Sommige mensen, vooral ouderen, worden heel ziek en kunnen sterven. Blijf dus uit de buurt van oma en opa als corona de ronde doet. Heb je het virus, dan besmet jij twee personen. Die twee besmetten weer twee anderen. Enzovoort. Als jij je niet aan de voorzorgsmaatregelen houdt, raken in een week tijd honderden mensen besmet.” Dat is wat er te lezen staat na het titeltje ‘Let op met oma en opa’ in het boek Monsterlijke microben. Het kinderboek legt op een eenvoudige en heldere manier aan kinderen uit wat verschillende – goede én slechte – microben met ons doen. Ook virussen als griep en ebola komen aan bod. En er wordt uitgelegd wat een vaccin eigenlijk doet.

Het boek is al eerder verschenen in 2007. Maar met het coronavirus dat nu hard toeslaat in ons land, is een kleine update op zijn plaats, vinden ze bij de uitgeverij. Ondanks de drukte kon die weer rekenen op de KU Leuven en de kennis van Marc Van Ranst om ook de kleinsten te informeren.