Directeur woon-zorgcentra Dirk Lips: “Er zijn mensen gestorven die vandaag nog hadden kunnen leven”

Dirk Lips, directeur van enkele woon-zorgcentra in West-Vlaanderen van de groep Curando, zei vrijdagavond in Ter Zake dat er mensen gered hadden kunnen worden.

Op de vraag: “Zijn er mensen gestorven die vandaag nog hadden kunnen leven?”, antwoordde Lips volmondig ja. “Dat denk ik wel. Ook al zijn de mensen die bij ons verblijven zeer zwakke mensen. Anders kom je niet naar het woon-zorgcentrum. Maar ik denk wel, als wij vroeger hadden kunnen testen, dat wij het op veel plaatsen veel beter onder controle hadden kunnen houden en dat er minder mensen besmet zouden zijn.”

“Het probleem vandaag is niet dat mensen die hulp nodig hebben geweigerd worden. Het probleem is dat men zwak is en besmet wordt en daardoor overlijdt. Wat wij moeten doen is proberen te vermijden dat mensen besmet worden. En daarvoor hadden wij vroeger meer middelen moeten hebben.”