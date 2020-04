Yannick Ferrera zit in lockdown in Saoedi-Arabië: “Maar na de crisis zou ik graag hier trainer willen blijven”

Yannick Ferrera zal zich zijn avontuur in Saoedi-Arabië wel anders hebben voorgesteld. Nadat hij in oktober aan de slag ging als coach van Al-Fateh, is ook daar alles stilgelegd na de uitbraak van het coronavirus. Ferrera blijft voorlopig in isolatie in een vijfsterrenhotel. “Toch zou ik graag hier blijven als de crisis voorbij is”, zegt hij in een skypegesprek met onze man Dave Peters. “Ik voel me hier goed.”

Ferrera praat ook eerlijk over zijn salaris, dat in Saoedi-Arabië vijf keer zo hoog ligt als in België. “Maar mensen die het ‘veel geld in de zandbak’ noemen, die zijn hier nooit geweest. Als we thuis spelen, is dat voor twaalf- à dertienduizend mensen. En wij staan derde laatste. Op dat vlak is het hier eigenlijk best goed. We leven ook in prachtige omstandigheden.”

De ex-trainer van Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren was vorig jaar ook in beeld bij KSV Roeselare, Cercle Brugge en KV Oostende. “Bij Roeselare voelde ik het niet echt. (...) Op de dag dat ze wilden dat ik tekende, waren twaalf spelers einde contract. Wat Cercle Brugge betreft, heb ik één keer vijf minuutjes mensen van Monaco aan de lijn gehad, maar toen had ik al een mondeling akkoord met de voorzitter van Al-Fateh.”