69-jarige Liverpoollegende Kenny Dalglish heeft corona

Kenny Dalglish is besmet met het coronavirus. Dat meldt Liverpool, de club waarvoor de 69-jarige Schot ruim 500 duels voetbalde en ook twee perioden trainer was.

Dalglish wilde zich woensdag voor een infectie laten behandelen in het ziekenhuis. Hij werd daar positief getest op COVID-19, hoewel hij geen symptomen van die ziekte vertoonde. Dalglish is opgenomen in een ziekenhuis en hoopt snel weer naar huis te mogen,.

Als spits hielp Dalglish Liverpool aan zes landstitels en won hij drie keer de Europa Cup I (1978, 1981, 1984). Als trainer leidde hij Liverpool driemaal naar de landstitel (1986, 1988, 1990).