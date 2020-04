Vlaming die mondmaskers leverde: “Mijn gezondheid op het spel gezet en ik word te kijk gezet als een prutser”

“Net koffiefilters.” De laborant die de drie miljoen extreem gegeerde FFP2-maskers testte, was duidelijk: lang niet beschermend genoeg voor medisch personeel. De leveranciers van het Oost-Vlaamse BVBA Life én de tussenpersoon in Shanghai schemerden vrijdag met nieuwe in China gekeurde certificaten, maar dat lijkt niets meer uit te maken. Allicht zijn ook zij speelbal geweest in de mondiale “mondmaskermaffia.”