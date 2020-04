Familie kijkt al 3 jaar uit naar proces over aanslag waarbij Vlaamse omkwam: “Voor Anne-Laure zou dader doodstraf niet moeten krijgen”

Staden -

31 oktober 2017. Een terrorist rijdt in Manhattan met opzet acht mensen dood. Onder hen ook de Vlaamse Anne-Laure. Zijn proces had later deze maand moeten van start gaan, maar wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Een forse tegenslag voor de familie van het slachtoffer. Op vraag van de FBI lieten ze wel al weten dat de doodstraf voor hen niet moet. Want Anne-Laure zou dat niet gewild hebben.