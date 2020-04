“De dood van ons voetbal? Absurd grote kernen en overbetaalde spelers”

Onze huisanalist Gert Verheyen staat nog scherper dan anders. Letterlijk, want hij is drie kilogram kwijt door lopen en fietsen in tijden van corona. “Donderdag nog afgezien op de Muur en de Koppenberg”, klinkt het vanop zijn terras. Maar ook zijn tong is meer dan ooit geslepen: “1B wordt misbruikt.” Gert Verheyen over de hete hangijzers van onze voetbalcompetitie, in tijden van corona.