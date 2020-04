Wordt 1B voor één jaar aangevuld met belofteploegen?

Het idee om belofteploegen toe te laten tot 1B wordt voorzichtig positief onthaald in de Pro League. Binnen de werkgroep die volgend seizoen voorbereidt groeit een consensus om 1B één jaar aan te vullen met de beste U21-ploegen.

Het zou om een overgangsmaatregel gaan, waarna ons profvoetbal in het seizoen 2021-20222 verder zou afslanken tot één profcompetitie van 16, 18 of 20 clubs (afhankelijk van het aantal licenties). Daaronder komt een hervormde eerste amateurcompetitie die uiteenvalt in twee reeksen: een Vlaamse en een Franstalige.

Een belangrijke strekking, met onder meer Genk, Gent en Charleroi, wil blijven vasthouden aan play-offs. Als er een profreeks komt met achttien wordt er nagedacht over een aangepaste formule waarij de nummers één tot vier eenPlay-off 1 om de titel spelen en de nummers vijf tot acht een Play-off 2 om het laatste Europese ticket.

De werkgroep geeft zichzelf extra tijd om de nieuwe plannen uit te werken. Sowieso wordt gewacht op de licentiebeslissingen van het BAS zodat precies geweten is hoeveel profclubs het seizoen 20-21 aanvatten.