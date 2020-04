Lieven Scheire over de cultstatus van de ‘labojassen’: “De nieuwe helden? Wij blijven liever nerds”

Het tijdperk van de influencer is voorbij, sinds corona luisteren we naar de wetenschapper. De Marcen Van Ranst van ons land zijn hip, geliefd, razend populaire hits op sociale media. Iedereen legt zijn vertrouwen bij de labojassen om ons door de crisis te leiden. Al hoeft dat heldengedoe niet zo, vindt wetenschapper en programmamaker Lieven Scheire, die in een maatschappij op zoek naar kennis zijn boek ‘FYSICA’ herlanceerde. “Wij zijn liever de antiheld, met een T-shirt met een onnozele spreuk of een wiskundige formule op.”