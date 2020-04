Marc Van Ranst adviseert UEFA over stopzetting competities: “Bekerfinale achter gesloten deuren wordt moeilijk”

De Europese voetbalbond UEFA heeft viroloog Marc Van Ranst om corona-advies gevraagd. De Leuvense professor zal in video-overleg met Zwitserland de beslissing van de Belgische Pro League verdedigen om de stekker uit het seizoen 2019-2020 te trekken. En andere landen adviseren hetzelfde te doen. “De UEFA begint in te zien dat voetballen dit seizoen niet meer mogelijk is.”

Als eerste land in Europa nam de Belgische Pro League de princiepsbeslissing om de voetbalcompetitie 2019-2020 te beëindigen en de huidige stand als eindstand te nemen. Dat gebeurde mede op advies van Marc Van Ranst, supporter van Rupel-Boom en vast aanspreekpunt van de Pro League in de coronacrisis. De UEFA, vorige week nog een hevige criticaster van de Belgische maatregel, heeft hem nu ook om advies gevraagd.

“Ik heb de indruk dat de UEFA begint in te zien dat voetballen dit seizoen niet meer mogelijk is”, zegt Van Ranst. “Niemand kan de Belgische clubs verwijten dat ze de beslissing namen om er streep onder te trekken. Van de Pro League heb ik begrepen dat er minimum drie tot vier weken training nodig zijn alvorens wedstrijden weer mogelijk zijn. Dan is het weinig realistisch de huidige competities nog af te werken.”

De UEFA had België teruggefloten onder druk van de grote landen, die miljoenen- of zelfs miljardenverliezen riskeren als ze hun nationale competities niet beëindigen. De Europese voetbalbond besliste ook de Champions League en de Europa League uit te stellen en wil het nieuwe Europese voetbalseizoen – inclusief voorronden – pas vanaf oktober laten beginnen. Alles om het huidige seizoen te redden. Maar de UEFA beseft nu dat het in tijdnood komt. Al was het maar omdat op 11 juni 2021 het EK begint – ook al een UEFA-competitie waarbij veel geld op het spel staat.

Belangrijkste bijzaak

De Pro League gaat ervan uit dat er in september opnieuw met publiek kan worden gevoetbald. Maar Marc Van Ranst wil zich niet vastpinnen op een datum.

“We zijn nu begin april en er zijn opnieuw 1.600 nieuwe gevallen vastgesteld. Ik vind dat veel. Vooral omdat we weten dat dat getal een onderschatting is”, klinkt het. “Hoe kan je spreken over het afbouwen van maatregelen en het heropstarten van de competitie als we nog niet eens weten of we op het toppunt van de eerste piek zitten? Voetbal is de belangrijkste bijzaak van de wereld en we praten erover met de tien specialisten, die de exit-strategie bepalen. Maar we moeten eerlijk zijn: massa-evenementen als voetbalwedstrijden of muziekfestivals zullen bij de laatste dingen zijn die we opnieuw toelaten.”

Eerder had Van Ranst al gezegd dat “een symbolische bekerfinale, achter gesloten deuren”, wel kon. “Maar alleen als we de curve op nul krijgen. Dat hebben we zelf in de hand, als iedereen de maatregelen blijft opvolgen. Een finale achter gesloten deuren zou kunnen als we de absolute zekerheid hebben dat supporters niet elders een feestje gaan bouwen. Als supportersfederaties ons daarover geen spijkerharde garanties kunnen geven, gaat het feestje gewoon niet door.”