Anderlecht gaat opnieuw trainen

Vincent Kompany krijgt wat hij wil. Anderlecht hervat volgende week de trainingen in Neerpede. Het licht werd op groen gezet hoewel niet iedereen binnen de club voorstander was om tijdens deze coronacrisis nu al af te zakken op het oefencomplex. Het compromis is dat de trainingen niet verplicht zijn. Spelers die het risico op besmetting te groot vinden, mogen thuis hun individuele programma afwerken. Net als diegenen die niet in Brussel geraken. Dat programma is dan wel verplicht, want de verlofdagen zitten erop.

In Neerpede zal het uiteraard niet gaan om normale groepstrainingen. De maatregelen tegen het coronavirus zullen strikt gevolgd worden: afstand houden, trainen in kleine groepjes... Zoals dat nu al gebeurt in Duitsland. Anderlecht wil voorbereid zijn voor het geval de Jupiler Pro League alsnog zou hervatten. (jug)