Eerste kerkdienst na de brand in de Notre-Dame: zal de bultenaar ooit nog rechtop staan?

Met een witte helm op zijn hoofd. Zo kwam aartsbisschop Aupetit vrijdag de Notre-Dame in Parijs binnen. Hij hield samen met een select groepje van zeven mensen een dienst voor Goede Vrijdag. Het was nog maar de tweede dienst in de kathedraal sinds de brand van nu bijna een jaar geleden. De zangeres, twee acteurs en een muzikant die de kerkelijke dienst moesten opluisteren, droegen zelfs witte pakken en mondmaskers. Niet alleen om zich te beschermen tegen het coronavirus, maar ook omdat in de lucht van de kathedraal nog heel wat giftige looddeeltjes hangen. De beelden die op nationale televisie te zien waren, maakten voor heel Frankrijk nog eens duidelijk dat hun geliefde Notre-Dame nog altijd veel meer een fragiele bouwwerf is in plaats van een van de meest majestueuze gebouwen ter wereld.

Een opvallend beeld tijdens de dienst voor Goede Vrijdag in de Notre-Dame. AFP

Coronavirus

Een werf waar momenteel niets gebeurt overigens. Want dat er met veel, correctie héél veel, zou moeten rekening gehouden bij de wederopbouw van de Parijse kathedraal was al vanaf de eerste seconde duidelijk. Maar met een pandemie? Dat had niemand van het expertenteam in gedachten. Toch liggen de werken aan de Notre-Dame nu precies om die reden stil. De arbeiders kunnen de uitgevaardigde regels van social distancing niet naleven. Het grootste probleem is dat de bouwvakkers zich om de maximaal 150 minuten of dus een vier- à vijftal keren per dag volledig moeten omkleden en douchen om geen loodvergiftiging op te lopen. En net in dat sanitaire blok kunnen de werklui dus niet genoeg afstand van elkaar houden.

De werken liggen nu volledig stil. EPA-EFE

Cruciale fase

Nochtans moesten de werken nu een cruciale fase ingaan. De arbeiders zouden vanaf 23 maart liefst 250 ton ijzer verwijderen. Dat is afkomstig van 50.000 staven die samen de stelling rond de torenspits vormden toen de brand uitbrak en die tot een geheel versmolten door de hoge temperaturen. Zolang die oude gesmolten stelling niet verwijderd is, vormt dat gevaarte een groot risico voor de kathedraal. Jean-Louis Georgelin, voorzitter van het Etablissement public de Notre-Dame, onderzoekt de mogelijkheid om de werken toch gedeeltelijk te hervatten. Een dezer dagen moet duidelijk worden of het afbraakproject, dat vier maanden in beslag zal nemen, ondanks de lockdown in Frankrijk toch kan aanvatten.Ook bij de afbraak zelf is de kans niet gering dat er nog extra schade aan de Notre-Dame toegebracht wordt, of dat het wankele gebouw misschien volledig instort. “Het gevaar is pas geweken als we alle stellingen hebben verwijderd. Vandaag kunnen we zeggen dat de kans fifty-fifty is dat we de kathedraal kunnen redden. Want de stellages kunnen altijd op de gewelven vallen”, zei het hoofd van de kathedraal Patrick Chauvet hier al over. Ingenieurs installeerden daarom extra steunen rond de gesmolten steiger en sensoren die bewegingen van het gebouw detecteren en alarm slaan voor een eventuele instorting.

Veel vragen

Het is pas na het succesvol afronden van de ingewikkelde klus van de verwijdering van de stelling dat ze met de effectieve wederopbouw kunnen starten in Parijs. Werken waarop sowieso een krappe deadline stond: 16 april 2024. Volgens de een gekkenwerk, volgens de andere niet onmogelijk. En dat men kan zeggen hoe de kathedraal er zal uitzien als de wederopbouw ooit kan opstarten. Ook daar is er immers veel discussie over: moet de spitstoren gereconstrueerd worden, komt er een glazen moderne variant of zelfs gewoon een uitkijkplatform voor toeristen in de plaats? De toekomst zal zowel qua timing als architectuur moeten uitwijzen wie gelijk krijgt.

Van geld moeten ze zich alvast niets aantrekken. De rijkste Franse bedrijven, maar ook heel wat kleine geldschieters die soms maar een euro doneerden, verzamelden samen al meer dan 900 miljoen euro voor de wederopbouw. Tot verbazing van de aartsbisschop. “Heer, we zijn hier in deze kathedraal die een jaar geleden gedeeltelijk in brand stond en instortte, wat een wereldwijde stimulans veroorzaakte om dit prachtige monument te herstellen”, bedankte monseigneur Michel Aupetit vrijdag nog eens uitdrukkelijk de gulle sponsors.