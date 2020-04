Brief van prinses Diana kan meer dan 18.000 euro opbrengen

Een handgeschreven brief van prinses Diana met de gekrabbelde handtekeningen van de jonge prinsen William en Harry is te koop aangeboden voor 16.000 pond, of een slordige 18.200 euro.

Lady Di schreef de brief naar een sergeant van de politie omdat hij met zijn team op de motorfiets opdaagde voor het verjaardagsfeest van William in 1989.

Een detail van de brief. William George Auction House - The Saleroom

De brief is geschreven op papier met Kensington Palace-brief. “Ik kan u niet zeggen hoeveel plezier jullie verschaften aan al die kleine mensen en hun moeders”, schrijft de prinses.

De tweede helft van de brief William George Auction House - The Saleroom

Voor wie interesse heeft: de brief wordt verkocht door veilingmeesters William George Auctions uit Peterborough en er kan nog tot 23 april online op geboden worden. (thv)