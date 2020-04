Voedingsspeciaalzaken komen boven water (de ene al wat vlotter dan de andere)

“De eerste weken van de lockdown hebben de buurtsupermarkten en de voedingsspeciaalzaken zwaar afgezien. Mensen trokken massaal naar de grote supermarkten en sloegen aan het hamsteren”, zegt Luc Ardies, algemeen directeur van Buurtsuper­.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten. “Intussen heeft de consument de weg teruggevonden naar de meer dan 7.665 kleinere voedingsspeciaalzaken in Vlaanderen”, zo blijkt uit een peiling van Buurtsuper.be naar de omzetevolutie bij zijn leden tussen 18 maart en 9 april.

Kleine barbecues

“De meeste bakkers, slagers en groente- en fruitwinkels hebben het verlies tijdens de hamsterperiode intussen kunnen goedmaken en sommige stijgen zelfs met 10 à 20 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder”, zegt Ardies. “Kaas-, delicatessen- een viswinkels realiseren momenteel een status quo, maar verkopers van wijn en sterkedrank, snoep en chocolade en de marktkramers zagen hun omzet tot de helft terugvallen.”

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: “Vooral basisproducten en kant-en-klaargerechten doen het goed. Speciale producten en delicatessen die vaak iets duurder zijn, laten de consumenten blijkbaar links liggen. Kaas-, barbecue-, fondue- en gourmetschotels blijven populair, alleen vallen de bestellingen nu veel kleiner uit omdat mensen geen vrienden of familie op bezoek mogen vragen.”

Dioxinecrisis

Dat vooral winkels aan de kust en in toeristische centra steen en been klagen, zal niet verbazen: “Zij moeten het normaal vooral hebben van de toeristen en vallen nu terug op een veel kleinere klantenbasis.” En ook die handelaars die leverden aan horecazaken of aan bedrijven – denk aan de broodjes voor de lunch – zien zwarte sneeuw. “Velen proberen daar een mouw aan te passen met thuislevering. En dat lukt aardig, al weegt de meeromzet lang niet op tegen de kosten”, zegt Ardies.

Ondanks de gemengde balans merken ze bij Buurtsuper.be toch een positieve trend in de voedingshandel: “Net zoals ten tijde van de dioxinecrisis en de periode daarna zien we dat consumenten de aanwezigheid van de zaakvoerders en de betrokkenheid van het personeel sterk waarderen. In onzekere tijden geven mensen graag vertrouwen aan bekende, lokale ondernemers.”