Man met waanideeën filmt hoe hij kunstige toren in brand steekt: “Dit is het meest criminele dat ik ooit heb gedaan, dus ik voel me wel shaky

Antwerpen -

De Toren van Babel is niet meer. Het kunstproject op de voormalige Slachthuissite in Antwerpen-Noord, werd donderdagavond in brand gestoken. De brandweer kon niet anders dan het gecontroleerd laten afbranden. De dader filmde zichzelf terwijl hij de toren in brand stak en gaf zich daarna aan bij de politie. “Het is alsof er een dierbare overleden is”, reageert Rooftoptiger, het kunstcollectief achter de toren.