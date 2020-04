Chirurg en organisator Koen gaat niet naar eigen festival: “Eén aanwezige met corona kan al ernstige gevolgen hebben”

Keerbergen / Mechelen / Bonheiden -

Mechelaar Koen Vermeiren, festivalorganisator en hoofdchirurg in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, is onlangs zelf het slachtoffer geworden van het coronavirus. Intussen is hij genezen. De kans dat zijn eigen festival TribTown in Keerbergen doorgaat op 6 juni, is erg klein. Vermeiren besliste voor zichzelf dit jaar niet aanwezig te zijn, ook al wacht zijn team op een federale beslissing.