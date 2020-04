Coronavirus kan afstand van 4 meter afleggen

Het nieuwe coronavirus kan via de lucht een afstand van 4 meter afleggen. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in een veldhospitaal in het Chinese Wuhan en die vrijdag werd gepubliceerde door de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De studie kan wel alleen de aanwezigheid van het virus detecteren en niet de hoeveelheid levensvatbaar virus dat zich nog in de deeltjes bevindt. Het is dus niet omdat het virus een afstand van 4 meter kan overbruggen als een patiënt niest of uitademt, dat de deeltjes ook iemand kunnen besmetten.

Chinese onderzoekers hadden tussen 19 februari en 2 maart stalen genomen op de reanimatieafdeling met 15 patiënten een veldhospitaal in Wuhan en ook in een afdeling waar 24 minder zieke patiënten lagen. Ze namen stalen van de vloer, computermuizen, vuilbakken, de randen van bedden, maskers van de patiënten, beschermmateriaal van de verplegers, ventilatoren in de muur en vanuit de lucht op verschillende plaatsen in de kamers.

“Het SARS-CoV-2-virus was wijdverspreid in de lucht op de oppervlakken van objecten in de reanimatiedienst en in de algemene afdeling, wat wijst op een mogelijk verhoogd risico op besmetting voor zorgpersoneel en andere mensen die van dichtbij met de patiënten in contact zijn”, aldus de onderzoekers.

Schoenzolen desinfecteren

In de intensievezorgafdeling waren de objecten meer besmet dat in de andere afdeling. Het virus werd vooral teruggevonden op de computermuizen, vuilbakken, de bedden en de deurklinken. Maar ook op de schoenzolen van de zorgverleners werd het virus aangetroffen. “We raden de zorgverleners met klem aan om hun schoenzolen te desinfecteren vooraleer ze de afdelingen verlaten waar COVID-19-patiënten liggen.” Ook raden ze aan om mondmaskers eerst te desinfecteren vooraleer ze worden weggegooid.

De onderzoekers troffen ook sporen van het virus aan op een afstand van 4 meter van de patiënten, wat kan aantonen dat het virus zich zo ver kan verplaatsen.

Het virus wordt voornamelijk doorgegeven door relatief grote druppels, wanneer men hoest of niest. Maar we produceren ook microscopische druppeltjes als we praten of ademen en wetenschappers zijn het er niet over eens of er voldoende virus aanwezig kan zijn in die microscopische druppeltjes om iemand te besmetten.