Handgeschreven songtekst van The Beatles voor bijna miljoen dollar geveild

De handgeschreven songtekst van Paul McCartney van de hit “Hey Jude” van The Beatles heeft bij een veiling bijna een miljoen opgeleverd. De tekst werd verkocht voor 910.000 dollar (ruim 830.000 euro), veel meer dan het geschatte bedrag van 160.000 dollar, meldt veilinghuis Julien’s Auctions.

Jason Watkins, de muziekspecialist van Julien’s Auctions, had de gekrabbelde notities al beschreven als “zeer zeldzaam en waardevol”. “Het is duidelijk een heel iconisch nummer waar iedereen bekend mee is”, zei Watkins. De handgeschreven teksten werden in 1968 in de studio gebruikt bij de opname van het nummer.

LEES OOK. Ruzie, geld, drugs en Yoko Ono dreven The Beatles uit elkaar: 50 jaar na de grootste breuk in de popgeschiedenis

Een vel van een drum met daarop het logo van The Beatles, die werd gebruikt tijdens de eerste Noord-Amerikaanse tournee, leverde 200.000 dollar (180.000 euro) op. Een asbak die gebruikt werd door drummer Ringo Starr ging voor ongeveer 32.500 dollar (30.000 euro) onder de hamer.

De items, meer dan 250 in totaal, werden geveild ter gelegenheid van het uit elkaar gaan van de Engelse band, precies vijftig jaar geleden.