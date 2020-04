Marc Van Ranst stelt Finn (7) gerust: Sinterklaas is gezond en wel

Marc Van Ranst mag dan zijn handen vol hebben met het bestrijden van het coronavirus in ons land, hij maakt graag tijd om zijn contacten aan te spreken om de kleinsten gerust te stellen. Zo kon hij de zevenjarige Finn geruststellen: Sinterklaas is gezond en wel.

Marc Van Ranst deelt de aandoenlijke vraag van Finn (7) op zijn facebookpagina. “Ik hooor dat er in Spanje nog meer mensen ziek zijn”, schrijft de jongen, die zich duidelijk zorgen maakt over de grootste kindervriend. “Gaat Sinterklaas ook ziek worden? En gaat die dan dood? Hopelijk hebben ze in Spanje ook iemand als jij.”

Zelfs voor die moeilijke vraag heeft Marc Van Ranst een antwoord. Hij schakelde daarvoor de hulp in van een Spaanse collega prof. Javierologica. Zij kent Sinterklaas goed, schrijft Van Ranst. En gelukkig kan onze viroloog Finn geruststellen.

“Ik ben blij je te kunnen melden dat Sinterklaas gezond en wel is. Hij heeft zich afgezonderd op de eerste verdieping van zijn kasteel en ontvangt al een maand geen bezoekers.” Volgens Van Ranst wordt het eten van de goedheiligman via een keukenliftje naar zijn kamer gestuurd en praat hij meermaals per dag met Zwarte Piet via het computerprogramma Skype.

Nog volgens Van Ranst zijn Sinterklaas en Zwarte Piet al volop bezig om speelgoed te maken voor wanneer ze in december weer naar ons land komen en ligt dat allemaal goed op schema.