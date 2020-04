Michel D’Hooghe: “Bekerfinale zonder publiek heeft geen zin”

Michel D’Hooghe, gewezen voorzitter van de medische commissie van de FIFA, is blij met het nieuws dat Marc Van Ranst de UEFA gaat adviseren over de coronacrisis. “Ik heb de indruk dat de UEFA een bocht aan het maken is”, zegt D’Hooghe. “En maar goed ook, want er staan levens op het spel.”

In 2009 lagen Marc Van Ranst en Michel D'Hooghe met elkaar in de clinch. De Brugse sportarts en ex-voorzitter van Club Brugge had voor de verplaatsing van Club naar Dnipropetrovsk de spelers preventief laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Van Ranst, die toen tot “griepcommissaris” was benoemd, reageerde furieus omdat voetballers niet tot de risicogroep behoorden. “Hopelijk was de prik in hun bil en hebben ze er nog lang last van”, zei Van Ranst in het VRT-journaal. “Het kan niet dat mensen die niet tot een risicogroep behoren, toch worden ingeënt op kosten van de gezondheidszorg.”

Elf jaar later hebben Van Ranst en D’Hooghe hun meningsverschil bijgelegd. “Ik volgde alleen maar de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie”, zegt Michel D’Hooghe vandaag. “Nadien heb ik het uitgepraat met Marc Van Ranst en sindsdien hebben we contact gehouden. Ik heb een grote bewondering voor zijn werk en ik kan alleen maar toejuichen dat hij nu door de UEFA gevraagd wordt om advies te geven over de coronacrisis. Het zou gaan tijd worden. Want als medicus kan ik niet aanvaarden dat de gezondheid buitenspel wordt gezet voor andere belangen.”

D’Hooghe, die tijdens de coronacrisis liedjes speelt op zijn accordeon en video’s rondstuurt naar zijn vrienden, heeft nog steeds veel internationale contacten. “De dokters van de Italiaanse competitie kunnen niet aanvaarden dat er binnenkort weer gevoetbald wordt”, zegt D’Hooghe. “De UEFA schijnt uit het oog te zijn verloren dat de gezondheidscrisis binnen twee maanden nog niet opgelost zal zijn. Als voetbalploegen weer beginnen trainen geef ik je op een blaadje dat er weer een positief geval zal opduiken. En een hele ploeg meteen weer in quarantaine moet.”

Dat Van Ranst vraagtekens plaatst bij een bekerfinale achter gesloten deuren, kan D’Hooghe alleen maar bijtreden. “Ten eerste is een bekerfinale zonder publiek zoals Frankfurt zonder worsten. Ten tweede is er een reëel gezondheidsrisico voor de spelers die met elkaar in contact zullen komen. Laten we de bekerfinale spelen als voetballen met publiek weer toegelaten is.”

