Onlusten en brandstichtingen na dodelijke aanrijding met politiewagen in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Naar aanleiding van een dodelijk ongeval tussen een politievoertuig en een jongeman met een scooter, is het in de nacht van vrijdag op zaterdag bijzonder onrustig geweest niet ver van de wijk Peterbos in Anderlecht. Zo werd er op vier plaatsen brand gesticht, zo meldden de kranten La Dernière Heure en La Capitale.

Toen een politiepatrouille vrijdagavond in de Dr. De Meersmanstraat een 19-jarige motorrijder opmerkte, nam deze laatste de vlucht. De politie zette de achtervolging in, maar ter hoogte van de Nijverheidskaai kwam het tot een botsing tussen de scooter en een tweede politiepatrouille van de Anti-Criminaliteitsbrigade die in versterking kwam aangereden. De jonge motorrijder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Waarom de jongeman wegreed van de politiepatrouille, is nog niet gekend. Er volgt ook een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. De familie van de jongeman werd bijgestaan door de dienst slachtofferhulp.

Brandstichtingen

Als gevolg van het dodelijk ongeval, was het in de nacht van vrijdag op zaterdag bijzonder onrustig in Anderlecht. Zo werd er op vier plaatsen niet ver van de wijk Peterbos brand gesticht. Eerst aan trekker van een vrachtwagen, daarna werd een container in brand gestoken. De daders staken ook een bosje en een stapel houten paletten in brand.