Opnieuw triest record: 73 procent van Vlaamse overlijdens in woon-zorgcentra

De voorbije 24 uur zijn in België 327 doden geteld als gevolg van het coronavirus. Dat hebben de interfederale woordvoerders zaterdag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. Het totale aantal overlijdens door het coronavirus komt daarmee officieel op 3.346 te staan.

Na de lichte daling van vrijdag, met 325 overlijdens, stijgt opnieuw het aantal doden door het coronavirus met 327 doden in de afgelopen 24 uur. Dat is het tweede record op rij. Er stierven 139 mensen in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 70 in Brussel. De registraties kunnen echter vertraging oplopen en dus betekenen de cijfers niet dat de 327 overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden. Dat zal pas komende dagen duidelijk worden.

Het totaal aantal overlijdens staat nu op 3.346. Er zijn in Vlaanderen al 1.630 mensen gestorven aan het coronavirus. In Wallonië zijn dat er 1.178 en in Brussel 538.

Totaal aantal overlijdens

73 procent overleden in een woon-zorgcentrum

Van het totale aantal doden, vielen tot nu toe 42 procent in België in een woon-zorgcentrum, 55 procent in het ziekenhuis. In Vlaanderen is 27 procent overleden in het ziekenhuis, 73 procent is overleden in woon-zorgcentra. Van de 20.000 aangekondigde tests in woon-zorgcentra zijn er al 11.000 uitgevoerd. Op 9 april waren er al 263 resultaten bekend. Gisteren waren dat er 1.086.

Aantal overlijdens in voorbije 24 uur

Minder mensen op intensieve zorg

Er werden 421 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl er 418 personen het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal opgenomen patiënten op 5.635.

Op de afdelingen intensieve zorg gaat het aantal patiënten in licht dalende lijn, met nog 1.262 patiënten. Dat zijn er 16 minder dan vrijdag. Exact 981 personen worden beademd, oftewel 12 minder dan een dag voordien. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 5.986.

“Het aantal overlijdens in de rusthuizen zal nog stijgen”

Tijdens de persconferentie verduidelijkten woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André dat het hoge dodentol in ons land te maken heeft met het feit dat ons land ook vermoedelijke corona-slachtoffers meetelt alsook de doden in de rusthuizen. Ook werd er benadrukt dat het sterftecijfer nog zal stijgen al blijft het aantal overlijdens vrij stabiel in het ziekenhuis. Sinds begin april is er een gestage toename van het aantal overlijdens in woon-zorgcentra. En er wordt verwacht dat het cijfer nog verder zal stijgen de komende dagen.

Van Gucht herhaalde zaterdag zijn bezorgdheid over de toestand in de woonzorgcentra, waar de verspreiding van het virus nog niet onder controle lijkt. “We moeten er alles aan doen om de verspreiding ook daar in te dijken”, zegt hij. “We hopen dat de cijfers zo ook daar zo snel mogelijk zullen stabiliseren.”

Meer mannen van 65 tot 80 jaar in het ziekenhuis

Van de met het coronavirus besmette personen die in ons land in het ziekenhuis belanden, zijn er in de categorie van 65 tot 80 jaar oud meer mannen dan vrouwen. In de categorie 80-plus is dan weer de meerderheid vrouwen. Dat hebben de interfederale woordvoerders zaterdag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. “Mannen lijken gevoeliger aan het virus, dat blijkt ook uit cijfers van andere landen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Dat er meer vrouwen in de categorie 80-plus gehospitaliseerd zijn, komt allicht omdat vrouwen nu eenmaal gemiddeld langer leven en er dus meer vrouwen van die leeftijd zijn dan mannen.”

Van Gucht wijst er voorts opnieuw op dat vooral onderliggende aandoeningen ervoor zorgen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus. Het gaat onder meer om hartkwalen, diabetes en longaandoeningen.