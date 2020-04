Emotioneel moment: mama mag pasgeboren kindje enkel op beeldscherm zien omdat ze besmet is met corona

De coronacrisis heeft alles veranderd en heeft ook een impact op diegene die pas zijn geboren. Een zwangere Spaanse vrouw kwam enkele dagen voor haar bevalling te weten dat ze besmet is met het virus. Na de geboorte van haar dochter had het ziekenhuispersoneel de moeilijke taak om de moeder en baby onmiddellijk te scheiden. Maar door de technologie kan mama Felicia haar kindje toch even zien. En dat doet zichtbaar deugd.