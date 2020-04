Cagliari-voorzitter: “Het zal héél moeilijk zijn om Nainggolan te houden”

Cagliari vreest Radja Nainggolan als gevolg van de coronacrisis niet te kunnen houden. De 31-jarige Antwerpenaar wordt gehuurd van Inter Milaan, maar de coronapandemie kan de onderhandelingen over een langer verblijf bij de Rossoblu bemoeilijken. Dat bevestigde Cagliari-voorzitter Tommaso Giulini in de Gazzetta dello Sport.

Giulini wees erop dat de coronacrisis heel wat financiële gevolgen heeft voor de clubs, nu de competities overal in Europa stilliggen. “Als Nainggolan bij onze club wil blijven, zullen we gesprekken opstarten met Inter maar dat zal heel moeilijk zijn”, aldus de voorzitter. “Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat in de wereld na corona, Cagliari niet eens de helft van zijn loon kan betalen.”

“Voor dit seizoen maak ik me op financieel gebied minder zorgen”, vervolgde Giulini. “Ik zit vooral in met de toekomst van de sport. Als de regering de sponsors niet helpt, haken die af. De wedstrijden kunnen dan binnenkort mogelijk hervatten, maar zij zullen eerst achter gesloten deuren plaatsvinden. En nadien zal de prijs van de abonnementen wijzigen. De televisiegelden zullen opnieuw geëvalueerd worden en globaal genomen zullen de inkomsten zakken.”

