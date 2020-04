Virologen: “Stoffen mondmasker niet onmiddellijk aan de orde, maar een onderdeel van de exitstrategie”

Er is de voorbije dagen heel wat inkt gevloeid over het al dan niet dragen van een mondmasker. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde raadt het dragen van een stoffen masker nu aan, maar daar is niet iedereen het over eens. De virologen verbonden aan het Nationaal Crisiscentrum vinden een mondmasker momenteel nog niet aan de orde, maar een mondkapje zal mogelijk in de toekomst een rol spelen, als de coronamaatregelen versoepelen. “Nu bestrijden we het virus door afstand te houden, contact te vermijden, handhygiëne en dat is voldoende”, aldus Steven Van Gucht.