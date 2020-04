Pasgeboren baby’s krijgen in Thailand een gelaatsscherm als bescherming tegen corona

Pasgeboren baby’s krijgen in Thailand een plastic gelaatsschermen om ze te beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. Veel ziekenhuizen in heel Thailand gebruiken ze nu en delen foto’s van pasgeborenen die met de kleine maskers worden uitgerust.

Het ziekenhuis Praram 9 in Bangkok bevestigde in een Facebook-bericht dat de gelaatsschermen “baby’s moeten beschermen tegen druppeltjes door hoesten of niezen.” Een maatregel die het ziekenhuis getroffen heeft om “gemoedsrust” te bieden aan moeders die in het ziekenhuis bevallen.

Er wordt wel aanbevolen om de baby’s slechts “voor een korte tijd” of “indien nodig” de beschermingsschermpjes te laten dragen.