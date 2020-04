Bewoners bevangen door rook bij brand in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - De brandweer van Brussel kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.15 uur een oproep voor een brand in een gebouw aan de Léon Mahillonlaan in Schaarbeek.

“De brand was gestart op het terras van de derde verdieping en breidde uit naar het tweede verdiep en de gevel van het nabijgelegen gebouw”, zegt woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Het gaat om een accidentele brand, die vrij snel in de kiem is gesmoord. De elektriciteit werd in twee appartementen uitgeschakeld omdat er een infiltratie was van het bluswater in de muren en de plafonds. Er werd tevens een opening in de dakbedekking gemaakt om na te gaan of er geen brand was onder de roofing.”

“De bewoners waren lichtjes bevangen door de rook en één van hen was licht verband aan een hand, maar hospitalisatie was echter niet nodig. De politie van de zone Bruno stelde een veiligheidsperimeter in. Twintig brandweermannen en -vrouwen waren ter plaatse om de brand te bestrijden.”