Bosbranden in buurt van Tsjernobyl nog niet onder controle

De Oekraïense brandweerdiensten zijn er zaterdag nog niet in geslaagd om de bosbranden in de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl onder controle te krijgen. Meer dan driehonderd brandweerlui proberen al een week lang het vuur in te dijken. Er worden ook vliegtuigen en helikopters ingezet, meldt de burgerbescherming.

De brand was een week geleden uitgebroken in de “vervreemdingszone” rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok. Over de huidige omvang van de brand, werd zaterdag geen mededeling gedaan.

De lokale overheid benadrukt dat de grenswaarden voor radioactieve straling in de nabijgelegen dorpen niet overschreden worden. Milieuorganisaties vrezen echter voor het vrijkomen van radioactiviteit. Ze wijzen er ook op dat de rook van de bosbranden tot in de Oekraïense hoofdstad Kiev reikt, zowat honderd kilometer verderop.

De zogenaamde vervreemdingszone in Tsjernobyl strekt zich uit over een straal van dertig kilometer rond de plaats van de kernramp. Het gebied is grotendeels ontruimd.