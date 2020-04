Zuid-Korea voert elektronische polsbandjes in voor wie zich niet aan zelfisolatie houdt

Via polsbandjes zullen de verplaatsingen gevolgd worden van burgers die in zelfisolatie moeten zitten. Foto: REUTERS

Zuid-Korea gaat mensen die de zich niet aan de regels rond zelfisolatie houden verplichten om elektronische polsbandjes te dragen. De maatregel komt er volgens premier Chung Sye-kyun omdat een aantal mensen de voorschriften, die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, niet naleven.

De polsbandjes zullen de verplaatsingen van de burgers in zelfisolatie volgen via hun mobiele telefoons. De Zuid-Koreaanse regering heeft al een app om mensen in zelfquarantaine te controleren.

Vrijdag telde het land 30 nieuwe coronabesmettingen, wat er drie meer waren dan de dag voordien. In totaal werden er al 10.480 besmettingen geteld, en 211 doden.

Al bijna een week ligt het aantal nieuwe besmettingen in Zuid-Korea per dag onder de 50, een enorme daling tegenover de piek van meer dan 900 nieuwe besmettingen eind februari.