Waarom de impact van het coronavirus zoveel groter is dan die van een gewone seizoensgriep: “Aantal sterfgevallen ligt hoger dan verwacht”

Met 327 gerapporteerde overlijdens ten gevolge van het coronavirus in 24 uur is een opnieuw een triest record gevestigd in ons land. Vooral in de woon-zorgcentra slaat de ziekte ongenadig toe. Wat mogen we concluderen uit de nieuwe cijfers? Waarom is de impact zoveel groter dan bij een gewone griep? En hoe krijgen we de situatie in de woon-zorgcentra onder controle. Viroloog Steven Van Gucht beantwoordt de belangrijkste vragen.