Grote drugsvangst in Pakistan, 700 kilo heroïne onderweg naar Antwerpen

Antwerpen - Vakkundig verborgen in een lading zeep is in een container in de Pakistaanse haven van Karachi een grote drugsvangst gedaan. 700 kilogram heroïne en 80 kilogram opium bestemd voor Antwerpen werden onderschept.

Volgens de Pakistaanse nieuwssite Arynews.tv werd de verdachte container zaterdag door de Anti-Narcotics Force onderschept in op de Port Qasim International Container Terminal in havenstad Karachi. In de container werd 700 kilogram heroïne en 80 kilogram opium aangetroffen. “De container was bestemd voor de haven van Antwerpen”, zegt Bob Van den Berghe, verantwoordelijke van het Container Control Program van de Verenigde Naties, dat overal ter wereld lokale autoriteiten opleidt in het detecteren van verdachte containers.

Volgens Van den Berghe zaten de drugs vakkundig verborgen in een legale lading zeep. De container was onder een valse naam verstuurd, aldus nog Arynews.tv.