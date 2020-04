Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba dagen elkaar uit in “hakjes-challenge” en claimen allebei de zege: wie wint volgens u?

Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba daagden elkaar uit op Instagram met een “hakjes-challenge”. De twee ex-ploegmaats bij Manchester United claimden op Instagram elk de zege met hun filmpje, maar welk hakje is volgens u het meest indrukwekkend?

Zlatan Ibrahimovic begon met een achteloos hakje waardoor de bal in de vuilnisbak belandde: “Game over”, zette hij zelfbewust op Instagram.

Het antwoord van Paul Pogba liet niet lang op zich wachten: de Fransman scoorde met de hak, via de muur, in de kleine basketbalring van zijn zoontje. “Het was een eer om de leeuw uit te dagen en te verslaan. Nu is het spel afgelopen”, klonk het bij hem.

Beiden claimen ze dus de zege, maar welk hakje is uw favoriet?