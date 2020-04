En plots slaat iedereen aan het sporten: “Mensen hebben hun gedrag nog nooit zo snel aangepast als nu”

De coronacrisis blijkt het ideale excuus om eindelijk eens die loopschoenen aan te trekken of de koersfiets vanonder het stof te halen. Zes op de tien niet-sportieve Vlamingen sporten sinds de lockdown meer dan vroeger. “Mensen hebben nog nooit zo snel hun gedrag aangepast als nu”, zegt professor Sportbeleid Jeroen Scheerder (KU Leuven).

Wat moet je doen in tijden van lockdowns en de dwingende raad om in je kot te blijven? Naar buiten gaan sporten, want het is één van de weinige mogelijkheden om nog iets te doén dezer dagen. Uit een onderzoek van de KU Leuven, de VUB en de Universiteit Gent bij 15.700 mensen blijkt nu dat we effectief veel meer aan het sporten zijn geslagen.

“Zes op de tien niet-sportactieve Vlamingen sporten nu meer dan toen”, zegt professor Jeroen Scheerder (KU Leuven). Niet-sportactieven, dat zijn mensen die vroeger minder dan één keer gingen sporten per week. Die zijn nu dus “geactiveerd” door de coronacrisis.

Dan maar gaan joggen, want wat moet je anders doen? Foto: Jimmy Kets

Volgens Scheerder is het effect van de coronacrisis groter dan om het even welke campagne van vroeger om ons meer te doen bewegen.

Bij wie vroeger wel al aan sport deed, doet vier op de tien nu evenveel als vroeger, en nog eens 36 procent sport nu nog meer.

Dat is ook te zien in het straatbeeld: overal duiken lopers en fietsers op. Als die de regels volgen, dan is er geen probleem. Je mag enkel lopen, fietsen of een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel” gebruiken (zoals rolschaatsen of een skateboard). Je mag je niet met de auto verplaatsen om die fysieke activiteit te gaan uitoefenen. Je moet anderhalve meter afstand bewaren, en je mag (als je niet met je gezinsleden op pad bent) slechts met één vriend samen op pad.

Pakweg gaan voetballen op een pleintje in de buurt of een volleybalmatch organiseren met vrienden mag uiteraard niet. “Vooral mensen die actief zijn in een sportclub missen de sport”, zegt professor Annick Willem (UGent).

“Naast gezondheid, sporten mensen ook voor het sociaal contact met anderen en de gezelligheid. Voor lopers, wandelaars en fietsers valt dit nog enigszins op te vangen, maar voor de clubsporter zijn er in tijden van corona weinig alternatieven.”

Wat opvalt: bij kinderen blijkt de situatie net omgekeerd. Zij sporten minder in deze coronatijden dan voorheen. “Ze zijn fysiek minder actief en doen minder aan sport”, zeggen de onderzoekers. Waarschijnlijk ligt de tablet, gameconsole en het tv-scherm daar aan de basis van. Bovendien zijn voor hen ook de turnlessen weggevallen. Daardoor zijn kinderen op sportvlak op dit moment de grote verliezer van de coronacrisis.