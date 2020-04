Verenigde Staten heeft nu hoogste dodental ter wereld

De VS hebben het trieste record van hoogst aantal coronadoden verbroken. Er zijn nu 19.563 mensen omgekomen door Covid-19. En de piek is er nog niet bereikt, zeggen experts.

In de Verenigde Staten zijn nu 19.563 mensen overleden aan het coronavirus, melden Bloomberg News en de Johns Hopkins University zaterdag op basis van de meest recente cijfers. Het land steekt daarmee Italië voorbij en wordt zo het zwaarst getroffen land ter wereld. Vooral New York is zwaar getroffen. Slachtoffers worden er in massagraven begraven omdat men de toestroom niet meer aankan.

New York meldde vandaag 783 bijkomende doden.

Italië registreerde de afgelopen 24 uur 619 nieuwe overlijdens door het coronavirus. Daardoor komt het totaal aantal doden nu op 19.468. Er kwamen ook 4.694 nieuwe besmettingen bij, het hoogste aantal deze week. In Spanje stierven volgens de laatste cijfers al 16.353 mensen.