Joachim Löw spreekt voetbalfans moed in: “Lastige tegenstander, maar we zullen winnen”

In een videoboodschap spreekt Joachim Löw de voetbalfans moed in. “Corona is een lastige tegenstander, maar we zullen winnen”, vertelt de Duitse bondscoach.

“We staan tegenover een tegenstander waar we geen rekening mee hielden, een tegenstander waar we aanvankelijk geen tactiek tegen hadden”, zegt de 60-jarige Löw. “Maar samen kunnen we hem zeker verslaan. Omdat we elkaar helpen. Omdat we elkaar aanmoedigen. Omdat we er zijn voor elkaar, omdat we één team zijn. Als de bal weer rolt, hebben we gewonnen.”