Politie betrapt weer kusttoeristen: “De aandacht verslapt. Ontzettend jammer na alle inspanningen”

Het grote paasexamen aan de kust verliep niet zoals gepland. De cijfers liegen er niet om: tijdens een gerichte controle op de snelweg hadden er op een 100-tal gecontroleerde wagens 14 bestuurders - of 14 procent - niets te zoeken aan zee. “De aandacht verslapt”, zucht gouverneur Carl Decaluwé.

De auto’s werden van de E40 gehaald ter hoogte van Jabbeke richting de kust op basis van een vermoedelijke niet-essentiële verplaatsing. Er werd dus, naast de grote controles op de grenzen van de verschillende kustgemeenten, opnieuw ook vroeger gericht gecontroleerd. Dat was vorig weekend ook al het geval. “Er waren nu duidelijk minder wagens naar de kust, maar het aantal pv’s steeg wel gradueel”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. Hij trekt aan de alarmbel, want burgers laten de teugels langzaam maar zeker vieren. “Het is een bevestiging van wat experts eerder deze week al signaleerden: de aandacht verslapt. Dat is ontzettend jammer na alle inspanningen. Een besmet persoon kan heel wat andere mensen in gevaar brengen. En dat terwijl we nu echt in die cruciale fase zitten om het virus te verslaan.” Tijdens het eerste weekend van de paasvakantie waren er nog complimenten voor het massaal naleven van de richtlijnen, dit weekend was het dus veel minder.

Door het prachtig lenteweer was dat fenomeen natuurlijk niet geheel onverwacht. Maar de aanloop naar het paasweekend was in West-Vlaanderen ook al niet denderend. Sinds maandag werden meer dan 3.000 pv’s uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen in de volledige provincie. Wie niet in orde is, heeft meteen een boete van 250 euro aan zijn been. “Volledig verrast door de cijfers van zaterdag zijn we dus niet”, zegt Decaluwé. De tijd van waarschuwingen in West-Vlaanderen ligt al eventjes achter ons. “Ik begrijp het niet goed: iedereen weet dat er streng gecontroleerd wordt en toch proberen mensen nog naar de kust af te zakken.”

De gouverneur zegt ook dat hij uit verschillende hoeken alarmerende signaleren kreeg. “Neem nu de supermarkten: we horen dat daar heel vaak andere talen of accenten worden gesproken. Dat zijn er dus die door de mazen van het net glippen.” De discipline bij de mensen verslapt, maar de politie doet dat niet. “Vakantiecentra, campings en zelfs appartementsgebouwen worden nog steeds streng gecontroleerd op niet-essentiële verplaatsingen”, aldus Decaluwé. “Dat blijft zo tot het einde van de maatregelen. En geen seconde vroeger.”

Decaluwé hoopt dat de iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Deze week wordt de verleiding ook wat minder groot: de zon laat zich minder zien en het wordt ietsje frisser. Hij lanceert nogmaals een oproep. “Alstublieft: blijf in uw kot”, roept de gouverneur nogmaals op. “Je loopt een gezondheidsrisico én er hangt mogelijk een fikse boete aan vast.”