Intersoc-hotel in Zinal afgebrand: Normaal zou het hier nu vol Vlamingen zitten maar door coronavirus stond het leeg

Er is zaterdag brand uitgebroken in het Intersoc -hotel in Zinal, waar jaarlijks duizenden landgenoten vakantie nemen. De Zwitserse politie weet voorlopig niet wat de oorzaak is. De brandweer is nog volop aan het blussen.

Het hotel stond door de coronacrisis zo goed als leeg. Er was enkel een conciërge aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is groot, zegt Stève Léger van de politie.

Vlaming Sofie Dubois Van Wilder woont als 25 jaar in Zwitserland. “Toen wij zaterdagmiddag de berg op kwamen, zagen we plots rook en hoge vlammen. Het dak, dat volledig uit hout bestaat, is volledig afgebrand. De schade is erg groot”, zegt ze.

Al sinds 1949 organiseert de vzw Intersoc ‘gezonde bergluchtvakanties’ voor leden van CM. Zinal, in Zwitserland, is een van de bestemmingen. Het ligt op 1670 meter hoogte, helemaal achteraan in het Val d’Anniviers in Zwitserland. Een bestemming bij uitstek voor actieve gezinnen en bergsporters, klinkt het.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer zal nog uren moeten nablussen.

Normaal zit het hotel zo goed als vol tijdens deze periode. Allemaal Vlamingen. Maar door het coronavirus stond het nu leeg. Een geluk bij een ongeluk.