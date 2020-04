Politie zoekt Luc Vlassembrouck

De politie is op zoek naar de vermiste Luc Vlassembrouck (73) uit Galmaarden.

In de nacht van vrijdag 10 april op zaterdag 11 april 2020 verliet de 73-jarige Luc Vlassembrouck te voet zijn woning in de Stationsstraat in Galmaarden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Luc is 1m65 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort, grijs haar met voorhoofdskaalheid. Hij draagt vermoedelijk een roze pyjama.

Aan Luc wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u Luc Vlassembrouck gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.