Arts maakt zich kwaad: “Over de koppen lopen in de winkel. Woest word ik hier van”

We hebben het niet alleen moeilijker en moeilijker om in ons kot te blijven, ook sommige warenhuizen lijken de “social distancing” niet altijd zo nauw te nemen. “Woest word ik hier van”, twitterde arts Jochen Nijs. En hij weet waarover hij praat.

“Zonet in de Aldi. Ongelimiteerde toegang. Over de koppen lopen. Nooit gehoord van “social distancing???” Woest word ik hier van”, twitterde hij vandaag.

Aldi reageerde intussen.

“Dag Jochen, de richtlijnen bij Aldi zijn nationaal en worden strikt toegepast. Met een maximum van Van 50 klanten per keer zijn we zelfs strenger dan de wetgeving. Ook in Sint-Truiden. In ieder geval heb ik jouw klacht overgemaakt aan de regionale verantwoordelijken”, zegt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi.

Hassan Al Hilou die in Brussel woont en ondernemer is zei vandaag: Alle supermarkten waarlangs ik heb gereden heeft zo een file, ik vraag me oprecht af tot hoeverre die ‘lockdown maatregelen’ helpt als er telkens honderden bij elkaar komen.