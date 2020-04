Sheffield United blijft technisch werklozen zelf betalen

Ook bij Sheffield United zijn heel wat personeelsleden technisch werkloos. In tegenstelling tot verscheidene andere Engelse clubs, doet Sheffield geen beroep op het noodfonds van de Britse regering en blijft het zijn werknemers de volle pot betalen. De club moedigt hen aan vrijwilligerswerk te gaan doen.

“Een deel van ons personeel kan zijn dagdagelijkse taken niet meer uitvoeren”, klinkt het in een mededeling van de Premier League-club. “Het gaat dan vooral om deeltijds personeel, maar ook over een aantal vaste werknemers. Hoewel we hun loon blijven uitbetalen, hoeven zij dus niet meer naar Bramall Lane te komen. Ze zijn vrij om zich in te schrijven als vrijwilliger bij de nationale gezondheidszorg of bij een andere organisatie.”

Eerder deden Tottenham, Newcastle, Bournemouth en Norwich wel een beroep op de Britse overheid, die tachtig procent van het loon van tijdelijk werklozen garandeert. Bij de publieke opinie viel dat niet in goede aarde. Bij West Ham en Southampton zijn het de spelers die inleveren om het niet-spelend personeel te kunnen blijven betalen. Hoewel Sheffield geen gebruikmaakt van het Britse noodplan, sluit de club niet uit dat ze dat in de toekomst wel zal doen. “Daar zullen we later over beslissen, als de volle financiële impact van deze coronacrisis duidelijk is.”