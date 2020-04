Door coronavirus worden ook op Paasmaandag crematies gedaan, en dat is nooit eerder gebeurd

Ook voor crematoria zijn het drukke tijden. Overal hebben ze hun capaciteit door de vele corona-overlijdens verhoogd. En op verschillende plaatsen worden zelfs op Paasmaandag crematies gedaan. Dat is nooit eerder gebeurd.

In normale tijden is de wachttijd voor een crematie in Kortrijk 3 of 4 dagen, maar door de vele corona-overlijdens was die opgelopen tot 8 dagen. En dus is de capaciteit verhoogd, zegt Jan Sabbe, directeur van crematorium Uitzicht. “Wij kunnen normaal gezien 18 crematies per dag verzorgen, nu is dat opgetrokken tot 21 crematies per dag”. Zelfs op Paasmaandag is het crematorium open om aan de vraag te kunnen voldoen. Normaal zijn er 74 crematies per week gepland, vorige week waren dat er 118.

Ook in Brugge is de capaciteit verhoogd, er zijn nu 4 extra crematies per dag. Ook daar wordt er op Paasmaandag gewoon gewerkt om de wachttijden niet te laten oplopen.

En ook in de drie Oost-Vlaamse crematoria worden maandag mensen gecremeerd. Normaal gebeuren er 55 crematies per dag in de drie crematoria samen. Nu zijn dat er 71. “Door op Paasmaandag gewoon te werken, willen we vooral wachttijden vermijden. Maar ook een beetje op veilig spelen omdat we niet goed weten wat er ons nog te wachten staan”, klinkt het.

Ook in Wallonië zijn een aantal crematoria uitzonderlijk open om het groot aantal overledenen te kunnen cremeren.