Vulkaan Anak Krakatau, die dodelijke tsunami uitlokte in 2018, is opnieuw uitgebarsten

De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vrijdag opnieuw uitgebarsten en heeft een aswolk ruim vijftien kilometer de lucht in gespuwd. Dat meldt een wetenschapper van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA op Twitter. “Het was een grote uitbarsting”, aldus dr. Kayla Lacovino. “Maar het is nog geen reden om ongerust te zijn.” De Anak Krakatau barstte op 22 december 2018 gewelddadig uit, waardoor een tsunami ontstond. Minstens 439 mensen kwamen om het leven, er vielen meer dan 7.200 gewonden. Door die uitbarsting brokkelde de top van de vulkaan af, waardoor de Anak Krakatau nu 200 meter kleiner is.